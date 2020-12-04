Российские банки планируют подготовить поправки к Уголовному кодексу, чтобы ужесточить наказание за незаконный доступ и разглашение сведений, представляющих банковскую тайну, пишет РБК . Такое предложение обсуждалось на встрече в Ассоциации банков России (АБР). Банки предлагают лишать свободы за неправомерный доступ к банковской тайне на срок до 10—20 лет, но предельный срок наказания еще обсуждается, рассказал вице-президент АБР Алексей Войлуков. Необходимо отделить понятие «банковская тайна» от других тайн, потому что получение именно этой информации носит массовый характер: сейчас в русскоязычной части даркнета зарегистрированы почти 2 млн покупателей, которые хотят получить доступ к банковской тайне, пояснил Войлуков.

В ЦБ поддерживают идею ужесточения наказаний за киберпреступления, сообщил представитель регулятора. Инициатива участников рынка требует глубокой юридической проработки, добавил он.

Банки также хотят прописать в Уголовном кодексе определения для «неправомерного доступа» и «незаконного сбора» банковских данных. Уголовный кодекс предусматривает наказание даже за сбор информации без дальнейшего разглашения, если она содержит коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Минимальное наказание по этой части статьи — штраф до 500 тыс. рублей или равный годовому доходу осужденного. Максимальное — лишение свободы до двух лет. Если гражданин имел доступ к подобным сведениям на работе, но решил использовать их или раскрыть, ему грозит штраф до 1 млн рублей, запрет занимать определенные должности на срок до трех лет, исправительные или принудительные работы либо лишение свободы сроком до трех лет. Если в действиях сотрудника суд увидит «корыстную заинтересованность», то срок наказания может быть увеличен до пяти лет заключения. Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.

Объем рынка продаж краденых данных банковских карт вырос до 1,9 млрд долларов Угроза кражи данных банковских карт наиболее актуальна для классического ретейла, имеющего онлайн-канал продаж.

По словам экспертов, чаще всего незаконные действия с клиентскими данными совершают сотрудники сотового ретейла и банков. Так, в первой половине 2020 года число утечек данных по вине персонала выросло на 47%, но только треть инцидентов можно считать умышленными, когда сотрудник целенаправленно продает клиентские данные. Остальное — случайные утечки, например в результате фишинга или взлома устройств. По мнению экспертов, риск длительного тюремного заключения просто поднимет цены на подобные услуги.

В большинстве случаев фигурантами становятся сотрудники банков, которые либо предоставляли сведения о клиенте-юрлице его конкурентам, либо продавали базы данных клиентов-физлиц, пояснили юристы. Чаще всего обвиняемые по этой статье отделываются штрафами, поскольку большинство преступлений относят к категории небольшой и средней тяжести, добавили они.