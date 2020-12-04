📰 Минсельхоз представил проект обновленной госпрограммы комплексного развития сельских территорий на 2020—2025 годы, ее предлагается продлить еще на пять лет, что приведет к увеличению финансирования с 1,5 трлн до 3,3 трлн рублей, пишет «Коммерсант» . Чиновники рассчитывают к 2030 году достичь результатов, обещанных еще при запуске программы, но потом сниженных. Однако некоторые из них останутся пониженными, например, безработицу на селе планируется сократить лишь до 6,3%, хотя еще год назад говорилось о 5,7% к 2025 году.

📰 Итоги министерской встречи ОПЕК+ позволят рублю пробить важные уровни, рассказал независимый финансовый эксперт Дмитрий Чечулин «Российской газете» . По его словам, аналитики ожидают, что в 2021 году рост спроса на нефть составит 5,9 млн баррелей в сутки против потери спроса в 9,8 млн баррелей в сутки в 2020 году. Сейчас для пары USD/RUB настает важный момент, отметил Чечулин. Если уровень поддержки 74,4 будет пробит, то следующей целевой отметкой станет уровень 73,73, который уже будет мощным барьером от дальнейшего укрепления рубля. Для пары EUR/RUB пробитие рубежа 89,76 откроет путь на 88,88. Долгосрочные позиции российской национальной валюты выглядят весьма слабыми.

📰 Контрольно-надзорной функцией в сфере лизинга предлагают наделить ФНС, а регуляторной — Минэкономразвития, пишут «Известия» . С такой инициативой к главе налоговой службы Даниилу Егорову обратился президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. По его словам, это позволит повысить роль лизинга в экономике государства и увеличить прибыль от него. В 2019-м Госдума в первом чтении приняла законопроект правительства, согласно которому контролировать ее должен Центробанк. Однако против этого выступает бизнес-сообщество, его представители утверждают, что у ЦБ нет необходимых ресурсов и опыта. За реформу выступает Минэкономразвития. ЦБ считает, что регулировать лизинг необходимо только с финансовой точки зрения, а все остальные меры избыточны.

📰 Крупнейший российский НПФ Сбербанка начал предлагать клиентам из премиум-сегмента индивидуальные пенсионные планы, пишет «Коммерсант» . Клиент сам определяет размер дополнительной пенсии, однако такой план требует от него жесткой финансовой дисциплины на этапе накопления. Эксперты отмечают, что сейчас, в условиях падения процентных ставок, участники рынка не готовы к активному продвижению подобных программ. В крупнейших частных фондах подтвердили, что на данный момент не продвигают индивидуальные планы с установленными выплатами.