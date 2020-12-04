Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, поддержал принятие пакета стимулирования экономики на 900 млрд долларов.

«Я считаю, что это хороший старт, но этого недостаточно», — сказал Байден в интервью CNN, комментируя законопроект, который обсуждают республиканцы и демократы в конгрессе.

«Я за то, чтобы он был принят», — добавил Байден.

Конгресс потратил на поддержку экономики уже более 3 трлн долларов, но с начала августа переговоры о дальнейшем стимулировании между администрацией Дональда Трампа и демократами в конгрессе застопорились.