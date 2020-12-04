Клиентам «МКБ Инвестиции» стала доступна торговля иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже, сообщает пресс-служба брокера.



Более 1 400 иностранных ценных бумаг доступно клиентам непосредственно через мобильное приложение «МКБ Инвест». Совершать сделки может любой розничный инвестор, минимальный порог входа отсутствует.

«МКБ Инвестиции» занимает второе место в рейтинге по оборотам с акциями иностранных эмитентов на Московской бирже, и мы надеемся, что расширение возможностей позволит нашим клиентам успешно реализовывать свои инвестиционные стратегии», — отметил управляющий директор дирекции инвестиционного бизнеса МКБ Максим Малетин.