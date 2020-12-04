Сотрудников на удаленной работе больше всего раздражает игнорирование сообщений и звонков коллегами (7%), говорится в исследовании SuperJob. На втором месте неприятным явлением в рабочем общении через Интернет находится лень (6%). По мнению россиян, на «удаленке» размыто понятие рабочего дня: 4% опрошенных сердят звонки и сообщения в нерабочее время и по выходным. Еще 4% жаловались на то, что сотрудники несамостоятельны и часто отвлекают просьбами и звонками офисных коллег, 3% — на то, что сослуживцы, работающие дистанционно, оказываются вне зоны доступа связи.

На удаленной работе офлайн-контактов с сослуживцами нет и раздражающих факторов заметно меньше: 38% опрошенных отметили, что в коллегах на «удаленке» их ничего не раздражает.

Котяков: зарплата работника на «удаленке» должна сохраняться на прежнем уровне Министр труда и социальной защиты также заявил, что работодатель обязан обеспечить техническими средствами сотрудника, который перешел на работу в удаленном режиме.

Ничего не раздражает в коллегах, ходящих на работу, 18% россиян. На первом же месте среди раздражающих привычек офисных сослуживцев — курение (9%). На втором — сплетни и хамство (по 7%). Лень и громкая речь сослуживцев раздражает по 5% опрошенных. Опоздания, медлительность и некомпетентность коллег — по 4%.

Мужчин в офисе чаще раздражают курение и лень, женщин — сплетни, хамство, громкая речь и некомпетентность. В сослуживцах на «удаленке» лень чаще всего выводит из себя мужчин, женщины сердятся, когда коллеги не отвечают на их сообщения и звонки или проявляют активность после завершения рабочего дня.