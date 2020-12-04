Трансстройбанк с 4 декабря ввел «Праздничный» вклад.

Срок депозита составляет 540 дней и разделен на три периода начисления процентов: с первого по 180-й день — 5,3%, со 181-го по 360-й день — 5,4%, с 361-го по 540-й день — 5,5%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада составит 5,4%. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей.

Дополнительные взносы принимаются в течение 30 дней с даты открытия депозита суммами от 10 тыс. рублей. Расходные операции не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты за полный период выплачиваются из расчета ставки по вкладу, установленной для соответствующего процентного периода. Выплата процентов осуществляется ежемесячно. Оформить депозит можно до 11 декабря.