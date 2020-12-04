Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 13 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени потерял 8 копеек. На 10:11 мск курс доллара понизился на 10 копеек и составил 74,35 рубля, а евро подешевел до 91,36 рубля (минус 4 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в пятницу с утра на российском рынке для рубля сложился позитивный внешний фон. По его словам, в начале дня ожидается боковое движение рубля по отношению к основным мировым валютам, в результате чего пара доллар/рубль удержит позиции в районе 74,5 рубля. В дальнейшем национальная валюта может предпринять попытку дальнейшего укрепления, что приведет к закреплению доллара в диапазоне 73—75 рублей, прогнозировал эксперт.

«Дорогая нефть приведет к дальнейшему укреплению рубля. Пара доллар/рубль вполне может попробовать на прочность отметку 74. Но покупать рубль против доллара советуем лишь спекулятивно. Ближе к Новому году пара вполне может уйти в район 78—80», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.