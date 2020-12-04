Интерпол отказал российским правоохранительным органам в розыске бывших совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых. Об этом сообщила защита бывших банкиров.

«Интерпол снял с розыска Алексея Ананьева, сочтя его преследование политически мотивированным», — сказал адвокат Алексей Кирсанов. Он подчеркнул, что фактически Интерпол остановил все разыскные процедуры.

По словам источника, близкого к ситуации, аналогичное решение принято в отношении Дмитрия Ананьева.

Имущество братьев Ананьевых на 267 млн евро оказалось под арестом Представители братьев Ананьевых отвергают претензии истцов.

Братья Дмитрий и Алексей Ананьевы заочно арестованы в России и объявлены в международный розыск, они находятся за рубежом. Ананьевы обвиняются в растрате и подозреваются в причинении ущерба путем обмана и легализации денежных средств. Следствие считает, что Ананьевы совершили преступления в составе организованной группы, все члены которой не установлены. Потерпевшим по делу признан Промсвязьбанк, временная администрация которого обратилась в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела. Защита настаивает на невиновности Ананьевых и незаконности их заочного ареста. В суде адвокаты просили о назначении им меры пресечения, не связанной с арестом.