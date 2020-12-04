Экономические факторы сейчас складываются в пользу повышения ключевой ставки ЦБ на одном из ближайших заседаний, сообщил журналистам главный экономист «ВЭБ.РФ» Андрей Клепач в кулуарах Первого Евразийского конгресса.

«Я надеюсь, что 18 декабря ключевая ставка не будет меняться, но скорее факторы складываются в сторону ее повышения либо в конце декабря, либо дальше, потому что инфляция ускоряется. Думаю, по году она будет 4,4—4,5%, и это результат не только курса», — сказал он.

С начала года Банк России понизил ключевую ставку четыре раза подряд, установив очередной исторический минимум в 4,25% на заседании в июле. На данном уровне она продолжает держаться по сегодняшний день. С момента введения в 2013 году ставка не опускалась ниже 5,5%.