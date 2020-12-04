Россияне настроены провести новогодние праздники внутри страны, выяснили «Сбербанк страхование» и аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру. Доля перелетов за рубеж по сравнению с прошлым годом сократилась впятеро. 2021 год граждане хотят встретить поближе к морю: в Сочи, Симферополе или Калининграде.

Туту.ру и «Сбербанк страхование» проанализировали авиабилеты, оформленные с 1 сентября по 30 ноября 2020 года с датами вылетов 25 декабря — 10 января. Выяснилось, что доля запланированных зарубежных поездок составляет всего 3—5% от общего объема, хотя 2020-й за границей встречали 25% россиян.

В топ-5 «новогодних» направлений вошли: Москва — Сочи (4,8% продаж), Москва — Симферополь (3,9%), Москва — Калининград (3%), Москва — Минеральные Воды (2,8%), Москва — Краснодар (2,2%).

В прошлом году в топ-5 рейтинга были представлены те же города, однако в другом порядке: Сочи поднялся со второго места на первое, Калининград — с четвертого на третье, а Краснодар потерял две позиции. В десятку популярных направлений этого года также вошли полеты из Москвы в Екатеринбург, Санкт-Петербург и Уфу, а из Санкт-Петербурга — в Краснодар и Сочи.

Средняя стоимость авиаперелетов туда и обратно по сравнению с прошлым годом снизилась практически на всех популярных направлениях: Москва — Сочи — 12 286 рублей (минус 9%), Москва — Симферополь — 9 908 рублей (минус 11%), Москва — Калининград — 9 605 рублей (минус 7%).

Сильнее всего подешевели билеты Москва — Уфа (минус 47%), Москва — Челябинск (минус 45%), Москва — Екатеринбург (минус 44%).

Средняя стоимость новогоднего перелета туда-обратно — 12 261 рубль (минус 20%). Распределение перелетов по датам: 30 декабря — 15%, 29 декабря — 11%, 31 декабря — 10%. Дешевле всего билеты на 1, 3 и 4 января 2021 года, но эти даты не пользуются спросом.