Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Министерство труда и социальной защиты координировать работу по подготовке подзаконных нормативных актов, необходимых для реализации принятого закона о дистанционной работе. Об этом она сказала в пятницу на ежегодном совещании со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

«Закон должен вступить в силу с 1 января будущего года. Потребуется своевременный выпуск подзаконных актов. Необходим будет и системный мониторинг его применения. Просили бы Минтруд активно координировать эту работу», — сказала Матвиенко.

Она поблагодарила правительство за поддержку законопроекта парламентариев, отметив, что «он приобретает особую актуальность в нынешних реалиях».

Совет Федерации на заседании 2 декабря одобрил закон об особенностях дистанционной работы. Документ, авторами которого стали депутаты и сенаторы во главе с председателями обеих палат российского парламента, дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса (ТК) РФ, посвященной особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников. Закон содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников, регламентирует типы дистанционной занятости (постоянная, временная и комбинированная), основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.