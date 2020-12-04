Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назвал цифровую интеграцию одним из основных факторов создания единого экономического пространства и единой инфраструктуры Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которая могла бы функционировать без лишних посредников и препятствий.

«Цифровая интеграция становится основным фактором формирования единого экономического пространства и создания единой инфраструктуры союза на основе сетевого принципа, без лишних посредников и препятствий», — сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.

Он уточнил, что цифровая трансформация в ЕАЭС предполагает запуск масштабных совместных проектов в ключевых отраслях экономики, в первую очередь нацеленных на реализацию четырех свобод, на которых основывается ЕАЭС. «Речь идет о промышленных инициативах, цифровых транспортных коридорах, развитии цифровой торговли. Мы выходим на этап согласования решений, которые помогут упростить многие экономические, технологические процессы», — подчеркнул премьер.

Мишустин призвал начать создание цифровых коридоров между ЕАЭС и Китаем Мишустин отметил, что надо наращивать совместные усилия по преодолению негативных экономических последствий коронавируса.

Он упомянул об основных задачах ЕАЭС, назвав в их числе реализацию цифровой повестки. «Это особенно востребовано сейчас, когда из-за распространения коронавируса и связанных с этим ограничений нарушаются глобальные взаимосвязи и социальные контакты. Именно цифровые технологии помогают в такой ситуации обеспечить работу жизненно важных отраслей», — заявил Мишустин.

Глава правительства упомянул, что в рамках ЕАЭС стартует пилотный проект «Путешествуй без COVID-19», разработанный Евразийским банком развития. «Это аналог цифрового документа, который подтверждает отсутствие у граждан коронавируса. Использование такого сервиса значительно облегчит передвижение людей, поможет уменьшить риск распространения инфекции», — пояснил Мишустин.