Российские банки в октябре выдали ипотеку на 546,4 млрд рублей, установив новый исторический максимум, говорится в информационном бюллетене Банка России «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России» .



«В октябре 2020 года сохранялась позитивная динамика основных показателей рынка ипотечных жилищных кредитов: банки предоставили 212 тыс. ИЖК на общую сумму 546,4 млрд рублей, что является новым историческим максимумом за период с 2009 года (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,8 и 2,0 раза соответственно)», — отмечается в материалах регулятора.

Средневзвешенная процентная ставка по ИЖК, предоставленным в рублях, в октябре 2020 года снизилась до 7,31% против 7,32% в сентябре 2020 года (в октябре 2019 года ставка составляла 9,40%).

Задолженность по ИЖК с учетом приобретенных прав требования на 1 ноября составила 9,1 трлн рублей, увеличившись за месяц на 3,3%, а по сравнению с аналогичной датой годом ранее — на 21,6%. Доля просроченной задолженности по ИЖК сохраняется на уровне 0,9%. В октябре 2020 года более трети выданных физическим лицам кредитов составляли ИЖК (34,6%), годом ранее этот показатель был равен 21,4%.

