ЦБ установил официальные курсы валют с 5 декабря.

Курс доллара понизился на 94,67 копейки, составив 74,2529 рубля (75,1996 рубля на 4 декабря). Курс евро снизился на 93,28 копейки до 90,2618 рубля (91,1946 рубля на 4 декабря).

На валютных торгах Московской биржи на 12:18 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 17 копеек и составил 74,28 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел менее чем на одну копейку по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 90,39 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 74,17—74,43 рубля за доллар и 90,18—90,45 рубля за евро.