Суд Сингапура приговорил гражданина РФ Владимира Даниленко к 14 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 30 тыс. сингапурских долларов (22,4 тыс. долларов) за попытки при помощи угроз взыскать с физических лиц задолженности перед кредитными компаниями. Об этом сообщает в пятницу газета The Straits Times .

Следствие установило, что 22-летний студент взял кредит в размере 400 сингапурских долларов (300 долларов), однако не смог в установленный срок вернуть сумму. В обмен на это небольшое кредитное агентство предложило ему заставлять должников, в том числе при помощи угроз, возвращать просроченные платежи. Правоохранительные органы зафиксировали семь подобных случаев, в которых участвовал Даниленко.

Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Сингапуре, «полиция сообщила дипломатам о случившемся, однако от помощи россиянин отказался».

Согласно законодательству Сингапура, за подобные преступления грозит лишение свободы на срок до пяти лет, штраф до 50 тыс. сингапурских долларов (37,4 тыс. долларов), а также шесть ударов ротанговыми палками.