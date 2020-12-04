Самая высокая средняя зарплата среди российских регионов за январь — сентябрь 2020 года зарегистрирована на Чукотке — 116,4 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют расчеты RT на основе данных Росстата.

На втором месте — Ямало-Ненецкий АО (110 тыс. рублей). Далее идут Магаданская область (96,2 тыс. рублей), Москва (95,9 тыс. рублей) и Ненецкий АО (91,5 тыс. рублей).

В десятку регионов с самой высокой средней зарплатой также вошли Сахалинская область (90,2 тыс. рублей), Камчатский край (81,4 тыс. рублей), Ханты-Мансийский АО (77,3 тыс. рублей), Тюменская область (76,2 тыс. рублей) и Якутия (73,1 тыс. рублей).

Самая низкая средняя зарплата за три квартала 2020 года зафиксирована в Ивановской области (27,4 тыс. рублей), Алтайском крае (28,7 тыс. рублей), Кабардино-Балкарии (28,8 тыс. рублей), Карачаево-Черкесии (28,9 тыс. рублей) и Чечне (29 тыс. рублей).

Кроме того, относительно невысокая заработная плата зафиксирована в Дагестане (29 тыс. рублей), Северной Осетии и Ингушетии (по 29,6 тыс. рублей), Тамбовской области (29,8 тыс. рублей) и Мордовии (30,4 тыс. рублей).