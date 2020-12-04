Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает более четко контролировать реализацию исполнения национального плана действий по восстановлению экономики после пандемии.

Вице-спикер Совфеда Николай Журавлев на совещании Матвиенко в пятницу со статс-секретарями правительства отметил, что ряд предложений, находящихся в плане восстановления экономики и касающихся финансовой сферы, до сих пор в полной мере не реализуются.

«Национальный план действий — главный документ по преодолению последствий пандемии», — отметила Матвиенко.

По ее мнению, должны быть ответственные по реализации каждого пункта документа. Спикер подчеркнула, что есть ряд положений, которые «так и не получили развития, а этого ждет бизнес, малое и среднее предпринимательство».

«Должен быть постоянный контроль, как мы движемся по этому плану», — заключила она.