Программа по возврату части стоимости туров по России в виде кешбэка стала самой цифровой и креативной мерой поддержки отрасли, которая была запущена в 2020 году, заявила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, выступая на церемонии вручения «Премии Рунета» 2020 года. В номинации «10-летие домена.РФ» победителем стал официальный сайт программы доступных путешествий Мирпутешествий.РФ, которую в этом году реализует Ростуризм.

«Туристический кешбек» — самая «цифровая» и самая креативная мера поддержки, которую мы запускали в этом году. С нуля, в сжатые сроки была создана сложная цифровая экосистема, которая впервые объединила более 1,5 миллиона турпродуктов по всей стране, а сотни тысяч туристов смогли доступнее отдохнуть внутри страны. Спасибо всем, кто за нас голосовал», — сказала Догузова.

Кешбэк подтолкнул продажи туров по России на 40% Некоторые крупные игроки фиксируют прирост заявок от туристов до 350% по отношению к прошлому году.

В Ростуризме также отметили, что в рамках «Премии Рунета» ведомство впервые учредило свою специальную номинацию «Цифровой туризм». Победителями стали: сервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, официальный сайт и онлайн-магазин курорта Красная Поляна и ОАО «Российские железные дороги».

«Сегодня развитие цифровых технологий определяет конкурентоспособность любой отрасли и туризма в том числе. Современный турист использует цифровые технологии с момента принятия решения, куда поехать, и до check-in в отеле. Поэтому развитие digital-технологий в туризме особенно востребовано. Этот конкурс позволит не просто выбрать лучших, но и внедрить новые решения в отрасли, задать высокую планку и стандарты», — прокомментировала ситуацию Догузова.