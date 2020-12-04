Более 12 млн россиян было уволено с 1 апреля по 1 декабря 2020 года, принято на работу 12 млн 230 тыс. человек. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства о продлении временных правил предоставления работодателями информации об увольнении и расторжении договоров с работниками.

«По данным оперативного мониторинга высвобождения и неполной занятости работников, а также численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, с 1 апреля по 1 декабря 2020 года уволено 12 млн 162,8 тыс. человек, принято на работу 12 млн 230,1 тыс. человек», — говорится в пояснительной записке.

В документе отмечается, что по состоянию на 1 декабря 2020 года численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, составила 3 млн 144 тыс. россиян.

Минтруд: более 1,2 млн безработных россиян нужно трудоустроить в 2021 году В сентябре общее число безработных граждан составило 4,8 млн человек.

«Предполагаются к увольнению 119 344 работников, находятся в отпусках без сохранения заработной платы 74 818 человек, в простое — 232 155 человек, работает неполный рабочий день 338 031 человек», — следует из пояснительной записки.

Согласно документу, в этой связи предлагается продлить действие временных правил предоставления работодателями информации об увольнении и расторжении договоров с работниками до 31 марта 2021 года.