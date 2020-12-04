Уральский Банк Реконструкции и Развития предлагает посетителям Банки.ру оформить вклад «Новогодний» на специальных условиях. Для открытия депозита на особых условиях необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру.

Депозит открывается на 180 дней под 5,2% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно на карточный счет или капитализируются. Так, при условии капитализации процентов эффективная ставка составит 5,26% годовых. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции по нему не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора выплаченные проценты сохраняются.

«Сегодня это лучшее предложение среди вкладов с аналогичными условиями», — комментирует эксперт по банковским вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.

Депозитом удобно управлять через интернет-банк или в мобильном приложении.

Уральский Банк Реконструкции и Развития входит в топ-50 банков России по объему активов и занимает 27-ю позицию в Народном рейтинге Банки.ру. УБРиР является участником системы страхования вкладов, все средства на счетах клиентов застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей.

Банк располагает развитой филиальной сетью. Оформить спецпредложение могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Уфы и других городов России.

«Доступная минимальная сумма вклада, привлекательная ставка, ежемесячная выплата или капитализация процентов, льготные условия досрочного расторжения договора, развитая филиальная сеть банка», — перечисляет преимущества спецпредложения УБРиРа эксперт.