Инсценировка кражи автомобиля с целью получения страховой выплаты и последующей перепродажи транспортного средства в страны бывшего СНГ — одна из наиболее популярных схем мошенничества в каско за последние несколько лет. В компании «АльфаСтрахование» рассказали подробности схемы.

Всего в Московском и Питерском регионах раскрыто уже 40 угонов на сумму свыше 133 млн рублей. Виновные лица привлечены к уголовной ответственности.

Первый выявленный случай подобной аферы был зафиксирован в 2018 году. Чаще всего мошенники прибегают к данной схеме в столичном и Северо-Западном регионах, используя, как правило, новые автомобили премиум-класса, стоимость которых превышает 6—7 млн рублей. Особой популярностью пользуются автомобили японских автоконцернов.

«Основная проблема в розыске автомобилей, угнанных по данной схеме, заключается в том, что они перегоняются для дальнейшей эксплуатации в страны ближнего зарубежья лицами, зачастую не имеющими постоянного места жительства или не проживающими по месту регистрации», — отмечает страховщик.

Новый автомобиль приобретается в дилерском центре. Это позволяет мошеннику избежать ряда процедур при страховании каско, которые необходимы в случае оформления защиты на подержанный автомобиль. Например, его осмотр экспертом. После постановки на учет в ГИБДД и получения государственного номера возможны два варианта развития событий: угон с использованием автомобиля-двойника и без него.



В первом случае мошенник приобретает аналогичную по году и комплектации машину, устанавливает на нее идентичные номера. После чего застрахованный автомобиль с оригинальными документами перегоняется в страны ближнего зарубежья, как правило, он следует через Казахстан, Узбекистан в Таджикистан. Там авто легализуется и продается таким же мошенникам. Затем оригинальные документы и ключи от автомобиля возвращаются своему законному владельцу. После «сделки» мошенники начинают активно использовать автомобиль-двойник с дубликатами номеров. Управляя им, они специально нарушают правила дорожного движения: превышают скорость, паркуются в неположенном месте, тем самым обеспечивая подтверждение нахождения автомобиля на территории России. Спустя некоторое время инсценируется кража застрахованного автомобиля, после чего собственник обращается с заявлением об угоне автомобиля в правоохранительные органы и страховую компанию.

Второй вариант мошеннической схемы схож с первым. Единственное отличие — отсутствие автомобиля-двойника. Чтобы обеспечить себе алиби на период транспортировки машины и проведения с ней всех необходимых регистрационных действий, собственник отправляется в командировку или на отдых за границу. В это время автомобиль, не будучи в розыске, беспрепятственно проходит все границы и регистрируется в органах ГИБДД в стране бывшего СНГ. После возвращения из отпуска владелец подает заявление о краже автомобиля во время его отсутствия в стране.

В обоих случаях для перегона застрахованного автомобиля мошенники используют водителей, которые выставляют свои услуги в Интернете, чтобы исключить связь со страхователем и другими участниками преступной цепочки.