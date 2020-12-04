Частная медицина лучше по качеству услуг, чем государственная, а государство, наоборот, видит везде жуликов и коновалов. Такое мнение выразил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на встрече с представителями коммерческих медучреждений.

Изменения, предлагаемые в закон «Об ОМС» и закон «Об организации страхового дела в РФ», могут повлиять на конкурентный доступ к государственному финансированию отрасли и на доступность и качество медицинской помощи для пациентов в целом, считают эксперты.

В декабре 2019 года в Госдуму внесен законопроект, который принят в первом чтении в феврале 2020 года. Рассмотрение во втором чтении отложено. По информации экспертов, 21 сентября Минздрав направил в правительство проект поправок к нему.

По мнению участников отрасли, ни законопроект, ни поправки Минздрава не решают давно назревших проблем: структуру тарифа и ограничение целей расходования средств ОМС, распределение объемов медицинской помощи, установленных территориальными программами ОМС, между страховыми и медицинскими организациями, расчет и формирование тарифов ОМС.

«Отрасль серьезно обеспокоена поправками к закону «Об ОМС». Они напрямую влияют не только на всех, кто принимает участие в оказании медицинской помощи населению, но и на доступность этой помощи для пациентов», — заявил общественный уполномоченный в сфере медицины Андрей Яновский.

«Создается ощущение, что вся медпомощь должна оказываться в федеральных клиниках. При этом могут пострадать не только негосударственная медицина, но медучреждения субъектов РФ», — считает президент Национальной ассоциации негосударственных медицинских организаций (НАНМО) Илья Шилькрот.

По его словам, поводов для беспокойства у отрасли сразу несколько. Во-первых, Минздрав меняет уведомительный порядок включения в реестр медорганизаций, работающих в программе ОМС, на заявительный. Это может снизить количество участников отрасли, считают эксперты, тем более что критерии включения в реестр еще неясны.

Вторая проблема — это использование средств, полученных от услуг в рамках ОМС. «Можно тратить их на заработную плату, на оплату налогов, на коммунальные услуги, на приобретение лекарственных средств, расходных материалов — не более 100 тысяч рублей, в новой редакции — не более 300 тысяч рублей. Инвестировать в расширение бизнеса при этом нельзя. Эти ограничения ничем не обоснованы», — уточнил Шилькрот.

В целом сектор частной медицины находится в неконкурентных условиях по сравнению с государственными учреждениями, считает Генеральный директор СРО «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга» Александр Солонин.

«В Санкт-Петербурге, например, в программе ОМС всего 361 организация, из них 140 — это частные организации. Но это количество организаций, допущенных к программе в уведомительном порядке. Однако деньги распределяются в другой пропорции. На частные организации в Питере расходует всего 2,9% от всего бюджета ОМС», — уточнил он.

«Частная и государственная медицина должны иметь равные конкурентные права и доступ к государственному финансированию отрасли, — подчеркнул Борис Титов. — Надо, с одной стороны, мониторить уже принятое законодательство и не допустить принятия новых поправок в закон».

«И создать проектную группу по подготовке видения, как должна работать частная медицина у нас в стране, вопросы инвестиций в развитие, модернизацию, ГЧП, саморегулирования. Мы должны помочь правительству сформировать этот образ и реализовать его в жизни», — подытожил бизнес-омбудсмен.