В Сарапуле открылся операционный офис ПСБ — первый в городе и третий на территории Удмуртии, сообщает пресс-служба кредитной организации. Новый офис находится по адресу: ул. Раскольникова, 142.

В нем установлены банкомат с функцией приема наличных денег и платежный терминал для оплаты различных услуг.

«Сарапул является центром промышленности Удмуртской Республики, в городе работают предприятия ОПК, машиностроительного комплекса, обрабатывающей и других градообразующих отраслей. В республике — высокая концентрация оборонных предприятий, и ПСБ успешно развивает сотрудничество с ними. Наш новый офис в Сарапуле будет обслуживать сотрудников этих предприятий, в которых занята большая часть населения города, а также других горожан», — отметил руководитель блока малого и среднего бизнеса и розницы ПСБ Константин Басманов.

Отделение работает с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов.