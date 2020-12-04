Правительство проработает вопрос об отмене освобождения движимого имущества компаний от налогообложения не позднее марта 2021 года, отмена налога начала действовать с 1 января 2019 года. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Лавров на ежегодном совещании председателя Совета Федерации со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

«В одобренных правительством основных направлениях налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021—2023 годы содержатся положения о рассмотрении вопроса об отказе исключения движимого имущества из объектов налогообложения при снижении предельной ставки налогообложения имущества в целом. Таким образом, вопрос будет проработан об отказе от этой льготы в принципе», — сказал Лавров.

Он заявил о создании рабочей группы под председательством министра экономического развития РФ Максима Решетникова, которая разработает конкретные предложения по данному вопросу не позднее марта следующего года. «И если будет сочтено нецелесообразным сохранение этой льготы, будут подготовлены соответствующие изменения в Налоговый кодекс», — добавил Лавров.

По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, Совфед предупреждал правительство, что в результате принятия закона об освобождении движимого имущества от налогообложения могут возникнуть выпадающие налоговые доходы в региональных бюджетах. Совфед настаивал на том, чтобы был сделан четкий перечень, чтобы Минэкономразвития определило, что такое движимое имущество, иначе в результате принятия этого закона будут большие выпадающие налоговые доходы в бюджеты субъектов РФ — так и произошло, отметила Матвиенко.

Она добавила, что Совет Федерации ожидает принятия решения об отмене данной льготы.