Большинство государственных услуг должно оказываться автоматически, по факту возникновения жизненной ситуации у человека, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).

«Миллиарды рублей будут направлены на цифровую трансформацию государственного управления и перевод в электронной формат фактически всех государственных услуг, большинство из них будут оказываться автоматически, по факту возникновения жизненной ситуации человека», — отметил глава государства.

«Например, если в семье рождается ребенок, то системы сами оформят необходимые справки и документы, в том числе на выдачу материнского капитала. Вот так механизм госуслуг должен работать в современном мире», — добавил Владимир Путин.

По словам президента, механизм автоматического предоставления госуслуг нужно запустить в короткие сроки. При этом Путин обратил внимание на необходимость обеспечения полной защиты персональных данных.