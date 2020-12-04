АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка «Ак Барс» на уровне «A-(RU)», прогноз — «позитивный», говорится в релизе финучреждения.

«Кредитный рейтинг банка «Ак Барс» по-прежнему обусловлен адекватными оценками бизнес-профиля и позиции по капиталу, слабой позицией по риск-профилю, а также удовлетворительной позицией по фондированию и ликвидности. Позитивное влияние на итоговый уровень рейтинга оказывает высокая вероятность экстраординарной поддержки со стороны органов власти», — сказано в сообщении.



По данным аналитиков, слабый риск-профиль в первую очередь определяется качеством кредитного портфеля банка. По состоянию на 30 сентября 2020 года объем проблемной задолженности банка сократился до 10,1% с 11,4% на 30 сентября 2019 года, при этом в середине 2020-го данный показатель возрастал до 11,6% от ссудного портфеля.

По состоянию на 30 сентября 2020-го структура фондирования на 65,1% представлена средствами юридических лиц и госкомпаний. АКРА отмечает повышенную концентрацию на крупнейших кредиторах: доля десяти крупнейших групп кредиторов в общем объеме обязательств банка составила почти 55% на конец сентября, заключили эксперты.

