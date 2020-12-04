Банку непрофильных активов, созданному на базе «Траста», неизвестно о переговорах ЦБ и ВТБ по последующей продаже 9% акций госбанка после их выкупа у «Открытия», сообщил представитель «Траста».

ЦБ на прошлой неделе сообщил, что БНА «Траст» выкупит у банка «Открытие» ряд непрофильных активов, в том числе 9% голосующих акций ВТБ на рыночных условиях. Финансирование сделки по выкупу активов будет осуществляться в том числе из предоставляемого ЦБ финансирования, размер которого не превысит 79,8 млрд рублей.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что данный пакет может быть продан весной — интерес есть, ВТБ обсуждал это с ЦБ и рассчитывает принять участие в продаже. «Мы об этом не знаем», — прокомментировали в «Трасте» заявление главы ВТБ.