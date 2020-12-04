Банк ДОМ.РФ запустил новогоднюю акцию по ипотеке. «С 4 декабря процентные ставки снижены на 0,5 процентного пункта по наиболее востребованным ипотечным программам, действующим как на первичном, так и на вторичном рынке. Сниженные процентные ставки доступны при условии получения кредита до 31 декабря текущего года», — говорится в сообщении кредитной организации.

Ипотека на покупку квартиры в новостройке вне льготной программы с господдержкой оформляется по ставке от 7,3%, на готовое жилье — от 7,9%; взятый в другом банке кредит можно рефинансировать по ставке от 7,1%. Минимальные ставки действуют при первоначальном взносе в размере от 30% стоимости приобретаемой недвижимости.

Кредит на индивидуальное жилищное строительство вне соответствующей льготной программы можно получить по ставке от 8,1%, на покупку жилого дома — от 9,1%, под залог имеющейся квартиры — от 8,6%. Минимальные ставки доступны при первоначальном взносе от 50%.

«Новогодняя акция также распространяется на социальные программы банка. Среди них «Дальневосточная ипотека» на покупку жилья в Дальневосточном федеральном округе по ставке от 0,7% при первоначальном взносе от 15% без дополнительных платежей и комиссий, а также «Медицинская ипотека» для врачей и медработников по минимальной ставке от 6,9% при первоначальном взносе от 30%», — отмечают в банке.

Все указанные ставки действуют при подтверждении доходов и занятости выпиской из Пенсионного фонда РФ, уточняется в релизе.



Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн, около 80% решений принимается почти мгновенно. Для одобрения кредита достаточно паспорта и выписки из Пенсионного фонда РФ, которая заменяет трудовую книжку и справку 2-НДФЛ; заказать выписку можно через сотрудника банка. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты.