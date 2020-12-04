Платформа Segmento приглашает маркетологов стать зрителями новой серии вебинаров проекта Segmento Pro «Маркетинг финансовых услуг во время пандемии».

COVID-19 стал катализатором цифровизации для многих финансовых сфер. Самоизоляция стимулировала рост онлайн- и дистанционных сервисов и сформировала абсолютно новый клиентский опыт, в результате которого многие потребители уже никогда не вернутся к традиционному посещению офисов компаний. В этих условиях многие финансовые компании меняют свою стратегию поведения, к примеру, страховые компании стараются больше удержать свою существующую аудиторию, тогда как банки и инвестиционные сервисы стараются привлечь и нарастить новую.

Банки лидируют по скорости перевода своих услуг в онлайн-формат. Онлайн-открытие карт, счетов, кредитов, заказ выписок включено в ряд обязательных услуг. В сфере мобильных приложений обостряется конкуренция: большинство банков стараются регулярно обновлять и улучшать функционал своих приложений. В линейке банковских продуктов уже появилась полностью онлайн-ипотека и дистанционная покупка автомобиля, а необходимость соблюдения дистанции ускорила развитие бесконтактных платежных технологий через смартфон и QR-код.

Переход многих на удаленную работу стал драйвером для Системы быстрых платежей и всей системы мобильных банков. С весны общая сумма операций в системе платежей выросла на 37% и продолжает набирать обороты.

На фоне принятия нового налогообложения на вклады с 2021 года растет интерес к инвестиционным продуктам. Многие банки предлагают переводить кешбэк на инвестиционный счет или вкладывать его в ценные бумаги. Инвестиционные компании отмечают значительный прирост своей клиентской базы и числа своих подписчиков в соцсетях начиная с марта этого года. И активно вкладываются в обучение и образовательный контент для новичков в инвестициях, превращая инвестиции в привычный и доступный продукт, такой же, как кредитная карта или депозит.

В страховании клиенты также охотнее выбирают дистанционные каналы покупки страховки и возмещения. На рынке появились совершенно новые страховые продукты; так, в России от коронавируса застраховались 496 тыс. граждан, объем собранной страховыми компаниями премии составил 1,6 млрд рублей.

Приглашенные эксперты вебинара Segmento Pro обсудят этот новый «ландшафт» и тренды развития финансовых брендов и услуг, а также раскроют в своих выступлениях следующие актуальные темы:



Стратегический маркетинг финансовых услуг во время пандемии. Роль финансового бренда в принятии решения потребителем. Особенности присутствия финансовых брендов в digital-среде. Маркетинг инвестиционных услуг на волне растущего спроса. Как успешно выйти на розничный финансовый рынок в пандемию?

В числе приглашенных спикеров заявлены:



Директор департамента электронной платформы «Маркетплейс Московской биржи» Екатерина Кононова.

Директор департамента маркетинга АО «Открытие Брокер» Жанна Чаваррия.

Руководитель группы по работе с ключевыми клиентами платформы Segmento Геннадий Уфимцев.

Онлайн-вебинар Segmento Pro пройдет 8 декабря с 11:00 до 12:30.

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