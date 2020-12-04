Совкомбанк запустил акцию по ипотечному кредитованию «Зимняя». По ее условиям заемщик сможет снизить ставку на 1,3 процентного пункта по кредиту на приобретение квартиры или апартаментов на вторичном рынке, уточняется в сообщении кредитной организации.

Акция действует при оформлении ипотеки на сумму от 8 млн рублей для объектов, расположенных на территории Москвы и Московской области, от 4 млн рублей для Санкт-Петербурга и Ленинградской области и от 3 млн рублей для других регионов. Минимальная процентная ставка составит 8,09% при первоначальном взносе от 50%.



«Клиент также может воспользоваться дополнительными предложениями банка по снижению процентной ставки на полный срок кредитования», — отмечается в релизе.