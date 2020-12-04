Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «РЕСО Кредит» на уровне «ruBBB» и изменило прогноз со «стабильного» на «позитивный», говорится в релизе агентства.

«Агентство ожидает, что влияние фактора поддерживающей структуры вырастет в среднесрочной перспективе, что обусловило установление позитивного прогноза по рейтингу. Также агентство учло планы банка по повышению диверсификации деятельности за счет дальнейшего развития гарантийного бизнеса и запуска брокерского обслуживания. Рейтинг обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, высоким качеством активов, высокой достаточностью капитала и рентабельностью, сильной ликвидной позицией и удовлетворительным профилем фондирования, а также приемлемой оценкой качества корпоративного управления», — указано в сообщении.

По данным аналитиков, запас высоколиквидных активов (Лам) и ликвидных активов (Лат) покрывает 23% и 45% привлеченных срочных средств соответственно на 1 октября 2020 года. Основу фондирования банка составляют средства юрлиц (в среднем за период с 1 октября 2019 года по 1 октября 2020-го около 91% привлеченных средств либо 69% пассивов).

Рентабельность капитала существенно увеличилась в 2020 году преимущественно за счет роста доходов операций с ПФИ и ценными бумагами: за период с 1 октября 2019 года по 1 октября 2020-го ROE = 21,5% против 11,6% за аналогичный период 2018—2019 годов.

