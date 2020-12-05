🔸 Финансовый советник Игорь Файнман в нашем подкасте «Это к деньгам » как-то сказал: выходить на биржу лучше было вчера, но сегодня тоже можно. А вот про ИИС так не скажешь: его лучше всего открывать в декабре. Подробности в рубрике FinTok.

🔸 Разбираемся, какие неочевидные факторы могут испортить кредитную историю, как ее можно улучшить и как правильно подать заявку на кредит, в рубрике #пофиншую.



🔸 Наверняка многие, кто следит за развитием пандемии нового коронавируса, знают про две тенденции: золото растет в цене, а нефть — падает. Возникает мысль: может быть, на этом можно заработать. Идеи хорошие, но как технически все это реализовать (вы же не будете закупать бочки с нефтью), слушаем в новом выпуске инвестшоу Банки.ру «Это к деньгам».



🔸 Уже меньше чем через месяц на доход по вкладам начнет начисляться НДФЛ. О том, что за это время можно успеть сделать, чтобы законно не платить налог, а чего делать не стоит, читаем в рубрике #оденьгахпросто.

🔸 Кобрендинговые карты «Ингосстрах Бонус» с кешбэком за покупку страховки и прочими бонусами. о том, реально ли получить по ним скидку на страховку и что для этого нужно, узнаем в «Разборе Банки.ру».