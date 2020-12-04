СберБанк ожидает сокращения российской экономики по итогам 2020 года не более чем на 3,8—4,5%. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава банка Герман Греф в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«С мая началось: июнь, июль, август — очень быстрое восстановление. В результате наша оценка падения ВВП составляет примерно 3,8—4,5%, не больше, — сказал Греф. — Это значительно лучше, чем мы ожидали изначально».

Он также отметил, что с оптимизмом смотрит на следующий год и допускает восстановление большинства отраслей, пострадавших в пандемию.

«Как мы понимаем, вакцинация начнется с декабря и будет развиваться постепенно. Тем не менее мы видим, что, скорее всего, в следующем году между 2—3,5% будем иметь экономический рост и восстановление большинства отраслей. В этом смысле мы смотрим с оптимизмом», — добавил Греф.

Греф дал прогнозы по росту российской экономики и банковского бизнеса По прогнозу СберБанка, в 2020—2023 годах розничное кредитование будет расти на 10—12%, а корпоративное — на 5—7% ежегодно.

Президент в свою очередь обратил внимание на то, что оценка СберБанка примерно соответствует прогнозу ЦБ, который ожидает сокращения ВВП на 4—5% в 2020 году.

Прибыль СберБанка в 2020 году уменьшится на 12—13% и составит примерно 700 млрд рублей, заявил глава банка.

«Мы думаем, что наша прибыль примерно сократится на 12—13%, может быть, по сравнению с прошлым годом и в этом году мы заработаем, может, 700 миллиардов рублей», — сказал он.

Греф добавил, что в 2020 году дополнительные расходы СберБанка, связанные с пандемией коронавируса, составили 17 млрд рублей. «Мы сильно увеличили благотворительную помощь <…>, мы помогали милиции, мы помогали больницам, детским домам и, конечно, закупали средства индивидуальной защиты для наших сотрудников, потому что мы все это время работали», — отметил он.



Чистая прибыль СберБанка по МСФО в III квартале 2020 года увеличилась на 73,9% в годовом выражении до 271,4 млрд рублей. Прибыль за девять месяцев составила 558,6 млрд рублей, снизившись на 11,8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года.