Севергазбанк предлагает скидки к процентным ставкам по потребительским и ипотечным кредитам для клиентов, отмечающих день рождения.

«В течение десяти рабочих банковских дней потребительские кредиты и ипотека доступны по сниженной процентной ставке. Подать заявку, чтобы получить скидку по ставке, нужно в течение пяти дней до своего дня рождения или пяти дней после (включая дату праздника)», — поясняется в сообщении кредитной организации.

Скидка к процентной ставке по потребительским кредитам, в том числе на рефинансирование, составляет 0,25 процентного пункта, следует из релиза. «При этом, активно пользуясь дебетовой картой Севергазбанка, ставку можно снизить еще больше», — уточняют в финучреждении.

Скидка к процентной ставке по ипотеке равна 0,15 п. п. и распространяется на различные виды ипотечных кредитов, включая кредиты на жилье в новостройках, на вторичном рынке, рефинансирование ипотеки сторонних банков.



Подать заявку на кредит можно как в офисах банка, так и через личный кабинет на официальном сайте.