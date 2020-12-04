Фондовые торги в РФ завершились в пятницу в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,7% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 184,72 пункта. Индекс РТС повысился на 1,34% — до уровня 1 357,39 пункта.

Акции СберБанка прибавили в цене 2,31%, «Газпрома» — 2,1%, «ЛУКОЙЛа» — 1,62%, «Норильского никеля» — 0,08%, МТС — 0,06%. Котировки бумаг «Яндекса» в минусе на 1,47%, «Полюса» — на 0,89%, Mail.ru — на 0,65%, «Магнита» — на 0,56%, Московской биржи — на 0,09%.



Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова указывает на умеренно позитивный настрой на биржах США и Европы, а также на нефтяном рынке.



«Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе, но отступили от максимумов дня ввиду отсутствия новых веских драйверов для повышения… Оба индикатора в течение сессии в очередной раз обновили многонедельные максимумы… Краткосрочно рынок выглядит готовым к началу нисходящей коррекции, но она вряд ли состоится до поступления негативных фундаментальных сигналов. Так или иначе, при коррекционном сценарии рублевый индикатор (индекс Мосбиржи. — Прим. Банки.ру) вряд ли уйдет ниже 3 100 пунктов, а долларовый (индекс РТС. — Прим. Банки.ру) будет стараться удержать 1 300 пунктов. Пробой указанных значений говорил бы о смене краткосрочного тренда», — пишет эксперт.

«Рынок российских акций завершает пятницу в плюсе, и хотя инвесторы продолжают покупать, каждый новый шаг дается несколько сложнее предыдущего. Ставка на фиксацию прибыли в конце недели не сработала — участники торгов явно рассчитывают на продолжение подъема далее», — комментирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.