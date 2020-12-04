Рубль укрепился к доллару и евро по итогам основной валютной сессии пятницы, показывают данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 73,89 рубля, что на 56 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 89,71 рубля (минус 70 копеек).

С начала торгов было проведено 59,6 тыс. сделок с долларом на сумму около 3,2 млрд долларов и почти 8 тыс. сделок с евро на 378 млн евро. Диапазоны по курсам составляли 73,76—74,43 рубля за доллар и 89,69—90,49 рубля за евро.



«Доллар США снижается в паре с рублем… До сих пор неясно, кому и зачем в таком колоссальном количестве потребовались рубли, но дальше это проявится. Сейчас доллар дает возможность покупать около 74, но это подходит только тем, кто верит в непреходящую силу американской валюты», — комментирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«В пятницу распродажи доллара против основных мировых валют продолжились. К концу дня индекс доллара терял около 0,2%, а в ходе торгов обновил очередной минимум с апреля 2018 года, — констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. — Настроения инвесторов на развивающихся рынках были смешанными, тем не менее рубль, получая серьезную поддержку с рынка нефти (где стоимость марки Brent была близка к отметке 50 долларов за баррель, куда в последний раз поднималась лишь в марте 2020 года), демонстрировал заметное укрепление и против доллара, и против евро».



«Существенное улучшение аппетита инвесторов к риску за последнее время по-прежнему связано главным образом с надеждами на скорейшее начало массовой вакцинации, прежде всего в странах с развитой экономикой, — рассуждает аналитик. — В результате индекс доллара за последний месяц потерял уже более 2%. Однако, даже несмотря на предстоящее начало вакцинации в различных мировых регионах, складывается ощущение, что финансовые рынки излишне оптимистичны. Весьма вероятно, что ситуация с коронавирусом будет еще длительное время оставаться сложной и потребует сохранения большинства действующих ограничений… Не исключено, что уже после первых сообщений о начале вакцинации эйфория на финансовых рынках стихнет, инвесторы увидят, что до кардинального замедления темпов распространения вируса еще довольно далеко, а значит, и постепенная отмена ограничений в экономике и бизнесе растянется на долгий срок. В этом случае тенденция существенного ослабления доллара может смениться не менее масштабной волной его покупок, в том числе и на российском рынке».