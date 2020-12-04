Минфин России приступает к денонсации соглашения с Нидерландами об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

Министерство финансов России провело несколько раундов переговоров с Минфином Нидерландов по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения между странами в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.

Минфин предложил голландской стороне условия, аналогичные тем, которые были уже согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой, однако переговоры не увенчались успехом.

В свою очередь подход к изменению соглашения, предложенный Нидерландами, не был поддержан российской стороной, так как предусматривал сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны, указывают в ведомстве.

Россия и Кипр подписали изменения в соглашении об избежании двойного налогообложения Ратификация протокола должна состояться до конца текущего года.



Как отмечают в Минфине РФ, за время действия соглашения между Россией и Нидерландами этой юрисдикцией воспользовались многие российские компании. В Нидерланды были выведены значительные ресурсы в виде процентных и дивидендных выплат. Так, в 2017 году объем таких выплат составил более 457 млрд рублей, в 2018-м — более 412 млрд, в 2019-м — более 339 млрд.

«Существующее налоговое соглашение с Нидерландами предусматривает достаточно привлекательные налоговые условия и позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2—3%, тогда как соответствующая ставка в России в разы выше (например, для юридических лиц — 15% по дивидендам и 20% по процентам). Для выполнения поручения президента РФ о налогообложении доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых с территории Российской Федерации в Нидерланды, по ставке 15% Минфин России начал процедуру по подготовке для внесения в Государственную думу федерального закона о денонсации соглашения», — говорится в релизе.

Законопроект опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.



Дополнительные доходы, которые бюджеты разных уровней получат от пересмотра этих соглашений, по поручению президента должны быть направлены на выполнение социальных обязательств государства, подчеркивают в Минфине.