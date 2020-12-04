Объем страховых премий увеличился за III квартал на 9,6% относительно того же периода прошлого года и составил 396,8 млрд рублей. Такие данные представил Банк России в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков» .

Объем страховых премий за девять месяцев вырос на 3,1% и превысил 1,1 трлн рублей. На итоги января — сентября значительное влияние оказало сокращение взносов во II квартале на фоне ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, поясняет регулятор.

Основными драйверами роста в III квартале стали накопительное и кредитное страхование жизни. Это произошло за счет благоприятной конъюнктуры на рынке кредитования физических лиц, прежде всего благодаря льготным программам поддержки ипотеки, а также активного продвижения банками альтернативных депозитам инвестиционных продуктов, включая накопительное страхование жизни, отмечается в обзоре.

Взносы увеличились во всех основных видах страхования, кроме добровольного медицинского страхования. Этот сегмент сильнее всего пострадал от сокращения расходов и ухода с рынка ряда предприятий малого и среднего бизнеса, которые начали активно демонстрировать спрос на добровольное медицинское страхование в 2019 году.

Возобновление активности во всех основных сферах деятельности предприятий и граждан привело к восстановлению в III квартале числа страховых случаев. Как следствие, выплаты за III квартал выросли на 13,5% и составили 168 млрд рублей. Значительно влиять на этот показатель продолжает массовое завершение среднесрочных договоров инвестиционного страхования жизни. По итогам девяти месяцев выплаты составили 464,7 млрд рублей.



Прибыль страховщиков за девять месяцев выросла почти на четверть, до 230,6 млрд рублей, за счет результатов инвестиционной деятельности. Рентабельность капитала российских страховщиков за девять месяцев 2020 года стала максимальной за всю историю наблюдений (34,6%). Существенное влияние на финансовый результат страховщиков оказывают расходы, более половины которых по итогам девяти месяцев приходится на комиссии посредников.

