Банк «Левобережный» запустил новогоднюю акцию по расчетно-кассовому обслуживанию для бизнеса, говорится в релизе финучреждения.

Предложение действует для ИП и юридических лиц с 1 по 31 декабря.



«Если у вас есть в банке счет, вы можете заплатить всего 1 рубль за открытие рублевого счета для одной из компаний группы. При этом за обслуживание связанной организации не придется платить в течение одного месяца с даты открытия счета. В первый месяц вы бесплатно получите комплекс услуг по РКО: ведение счета; переводы внутри группы в банке; зачисление средств на счет клиента; десять платежных поручений», — сказано в сообщении.

Счет открывается в рамках бизнес-пакета «Начало». В период всего срока его действия можно бесплатно пользоваться дистанционным банковским обслуживанием и подключиться к Faktura.ru по логину. «Левобережный» открывает расчетные счета за четыре рабочих часа. Для подачи заявки от клиента нужен только паспорт руководителя, уточнили в банке.