Банк России вынес в пятницу, 4 декабря, постановления о привлечении двух организаций к административной ответственности, свидетельствует информация на сайте регулятора.

В отношении банка «Открытие» вынесено постановление по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Документ пока не вступил в законную силу.

Постановлением предусмотрено наложение административного штрафа, при этом в номере документа нет традиционных для регулятора обозначений, указывающих, применяются ли санкции к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс.

Кроме того, вынесено постановление о привлечении НАО «Первое коллекторское бюро» к административной ответственности по статье 15.26.3 КоАП («Неисполнение обязанности по подтверждению и представлению исправленных сведений, содержащихся в основной части кредитной истории, в бюро кредитных историй»). Оно также предусматривает штраф и еще не вступило в силу.

«Неисполнение установленной законом обязанности по представлению в установленный законом срок источником формирования кредитной истории информации, подтверждающей достоверность ранее переданных сведений или правомерность запроса кредитного отчета, оспариваемые субъектом кредитной истории, либо ненаправление указанным источником соответствующих достоверных сведений или просьбы об удалении неправомерного запроса в бюро кредитных историй в установленный законом срок влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, на юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей», — гласит соответствующая статья КоАП.



Более подробно причины привлечения участников финансового рынка к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает организациям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.