Норвик Банк предлагает посетителям Банки.ру вклад «На шаг впереди» на специальных условиях. Чтобы получить бонус, нужно подать заявку на сайте Банки.ру и воспользоваться промокодом.

Гарантированным бонусом к депозиту является бесплатное подключение к тарифному плану «Оптимальный Лайт» по дебетовой карте. Вне рамок акции ежегодная плата за тарифный план составляет 1,5 тыс. рублей.

Вклад «На шаг впереди» открывается на 24 месяца и один день. Проценты по нему начисляются по периодам: в течение первого года — по ставке 4,5%, далее — 6%. Средняя ставка за полный срок вклада составит 5,25% годовых. «В рейтинге вкладов с аналогичными условиями такое предложение занимает одну из лидирующих позиций», — комментирует эксперт по банковским вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.

Минимальная сумма первоначального взноса — 50 тыс. рублей, максимальная — 50 млн рублей. В течение полугода с момента открытия вклада можно будет пополнять его на суммы от 25 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в конце срока.

В рамках тарифного плана «Оптимальный Лайт» по дебетовой карте начисляется кешбэк в размере 5% за покупки в аптеках и оплату проезда в городском и пригородном транспорте и 0,5% за траты в прочих категориях; максимальная сумма выплат — 3 тыс. рублей в месяц. На минимальный неснижаемый внутримесячный остаток собственных средств клиента на счете начисляется 2% годовых. Снимать наличные в банкоматах и ПВН банка можно бесплатно (в банкоматах или ПВН других банков — с комиссий в 2%, минимум 199 рублей). СМС-информирование осуществляется бесплатно.



Спецпредложение действует до конца года.

