Искусственный интеллект через десять лет появится в каждом доме, технология станет незаменимым помощником человека, считает руководитель Центра искусственного интеллекта (ИИ) Александр Ханин.

«Искусственный интеллект через десять лет появится в каждом доме. Технология станет незаменимым помощником человека, дополнит и расширит его возможности», — сказал Ханин в ходе международной конференции AI Journey.

По его словам, к основным трендам ближайших лет можно отнести повсеместное применение робототехники, трансформацию технологии «умных» городов с целью повышения качества и комфорта жизни горожан, включение виртуальных ассистентов в повседневную жизнь людей и в бизнес-процессы компаний, использование ИИ-технологий в сельском хозяйстве и в добывающей промышленности.

Ханин отметил, что для эффективного применения ИИ и развития индустрии необходимо развивать соответствующую законодательную базу, а также поддерживать разработчиков и научное сообщество. «Ведь на стыке понимания бизнеса, специфики отрасли и глубоких знаний об алгоритмах получаются новые передовые продукты», — резюмировал Ханин.

МТС с 2017 года развивают технологии ИИ, включая Natural Language Processing и Voice Recognition, для создания продуктов в области клиентского сервиса, медицины, юриспруденции и других областях.

МТС — участник альянса по искусственному интеллекту, который занимается развитием ИИ-технологий в РФ. Другие участники альянса — СберБанк, «Яндекс», Mail.ru Group, «Газпром нефть» и Российский фонд прямых инвестиций.