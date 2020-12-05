СберБанк сообщил в субботу о сбое при проведении операций по картам Visa, все неполадки уже устранены.

«Сегодня по техническим причинам ряд клиентов могли столкнуться с затруднениями при проведении операций по картам Visa. Все неполадки уже устранены. Приносим искренние извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале банка.

Согласно данным Downdetector, сбои в работе банка наблюдались с 14:49 мск, пользователи не могли совершить платежи и переводы, наблюдался общий сбой сервисов.

Последний раз сбои в работе СберБанка были зафиксированы 11 сентября, клиенты столкнулись с техническими неполадками при переводах через онлайн-банк.