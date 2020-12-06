Выехать за границу по состоянию на конец 2020 года не могут более 4 млн россиян-должников, это примерно на 20% больше, чем в 2019-м. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов.

По состоянию на 1 ноября прошлого года действовало 3,4 млн постановлений ФССП о временном ограничении на выезд должников из России. На 1 ноября этого года таких постановлений было 4,1 млн.

В ведомстве также уточнили, что всего за первые десять месяцев текущего года приставы вынесли 7,5 млн постановлений о временном ограничении права на выезд должников из России.