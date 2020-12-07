В России могут упростить процедуру и сроки получения вычетов НДФЛ для граждан, пишут «Известия» . Проектом федерального закона Минфин предлагает упростить порядок и сократить сроки получения налоговых вычетов, а также автоматизировать соответствующие процессы администрирования. Изменения коснутся выплат за покупку жилья и погашения процентов по целевым займам (кредитам), а также операций с индивидуальным инвестиционным счетом.

Так, если проект будет принят, гражданину для получения денег от государства не потребуется подавать декларацию, нужно будет лишь оставить заявление, которое автоматически сформируется в личном кабинете налогоплательщика. В этом случае исчезнет необходимость документально подтверждать свое право на выплаты. Эта ответственность возлагается на автоматизированную систему обработки, которая будет получать данные не только из налоговой, но и из внешних источников. Также принятие закона позволит снизить издержки банков (налоговых агентов), сообщили в пресс-службе Минфина. В пресс-службе правительства РФ уточнили, что правкомиссия по законопроектной деятельности рассмотрит проект изменений в Налоговый кодекс 7 декабря.

Сенатор предложил изменить процедуру уплаты НДФЛ Минфин опасается, что он не сможет администрировать этот огромный объем дополнительной работы.

По мнению экспертов, инициатива действительно может облегчить жизнь россиян, но цифровые изменения зачастую влекут за собой неразбериху — особенно в первое время. Проект можно считать логическим продолжением цифровизации налоговой сферы, однако в России много людей, которые не разбираются в онлайн-платформах, добавил эксперты. Инициатива имеет единственный минус — тотальность цифрового подхода. Зачастую нет эффективных опций, с помощью которых граждане, которые не добились решения в автоматизированном режиме, могут быстро и просто получить объяснения по телефону, отметили эксперты. По их словам, из-за недоверия и отсутствия юридической грамотности около половины россиян не пользуются правом на получение налогового вычета. Если предлагаемая система начнет работать, желающих вернуть причитающееся будет в разы больше, считают эксперты.