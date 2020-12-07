Московское региональное отделение бизнес-объединения «Деловая Россия» предложило сократить срок ограничения на ведение предпринимательской деятельности с трех лет до одного года для тех учредителей, чьи компании ранее были исключены из ЕГРЮЛ с долгами, безнадежными к взысканию. Об этом сообщается в письме «Деловой России», направленном на имя руководителя экспертного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства и самозанятости Госдумы Рифата Шайхутдинова (есть в распоряжении ТАСС).

«Лицо, оказавшееся в черном списке ФНС, в течение трех лет не имеет права ни регистрировать на себя новое общество, ни занимать должность директора. Причем указанная норма законодательства распространяется как на физических, так и на юридических лиц, — говорится в письме. — Комитет по совершенствованию механизмов бизнеса в сфере права и налогообложения Московского регионального отделения «Деловая Россия» предлагает сократить срок ограничения на ведение предпринимательской деятельности учредителей/участников и руководителей юридических лиц <...> с трех лет до одного года с введением возможности оплаты имеющейся задолженности».

В бизнес-объединении отмечают, что предприниматели, чьи компании были исключены из ЕГРЮЛ с долгами, безнадежными к взысканию, получают отказ при регистрации нового юрлица. «Решение об отказе было принято из-за того, что на гражданина, который в прошлом не захотел легально ликвидировать организацию, были наложены ограничения по подп. «ф» п. 1 ст. 23 Закона о госрегистрации», — говорится в письме. В «Деловой России» считают, что «ограничивать правоспособность лица, однажды ошибившегося, неправильно» и что «таким лицам нужно давать второй шанс».

Кроме того, указывают в бизнес-объединении, «бюджет государства будет пополнен на сумму уплаченных долгов, ранее бывших безнадежными к взысканию, а добросовестные предприниматели смогут осуществлять свою деятельность в законном русле». «Деловая Россия» просит Шайхутдинова оказать содействие в реализации этой инициативы.