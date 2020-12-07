Минэкономразвития планирует скорректировать механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) за счет снижения порогов входа и введения новых стимулов для бизнеса, пишет «Коммерсант». Об этом сообщил первый замглавы ведомства Андрей Иванов на совещании у главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. Проект будет внесен в правительство в декабре, а в начале января должен поступить уже в Госдуму. Как пояснил Иванов, по предварительным оценкам, изменения позволят запустить более 50 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций порядка 1,5 трлн рублей.
Поправки расширяют действие механизма на проекты комплексного строительства, центров омниканальной торговли, ориентированных на экспорт или формирующих до 50% спроса на продукцию малого бизнеса и на ряд инфраструктурных проектов — для этого минимальный объем инвестиций уменьшается с 5 млрд до 1,5 млрд рублей. Одной из ключевых новаций считается включение в стабилизационную оговорку повышаемых с 2021 года ставок НДПИ и использование этого налога для компенсации до 50% затрат на инфраструктуру. Гарантии стабильности также станут шире — предполагается, что под СЗПК смогут попасть связанные договоры ГЧП и концессии и резидентство в ТОРах и ОЭЗ. Всего до конца года власти планировали заключить 20 соглашений на 900 млрд рублей, пока утверждено восемь проектов на 130 млрд рублей.
Общий объем инвестиций по первому пакету СЗПК составит более 129 млрд рублей.
По словам экспертов, механизм СЗПК новый и еще потребует доработок на основе опыта первых проектов. Власти торопились с принятием закона для запуска инвестпроектов, но обещали скорректировать его с учетом наших инициатив — и большинство из них мы видим в поправках, отметили эксперты.
В Минэкономразвития сообщили, что важно максимально расширить возможность применения СЗПК — в идеале все крупные и значимые инвестпроекты должны иметь возможность получить поддержку, поэтому текущий пакет поправок планируется дополнить мерами поддержки для отдельных видов проектов. Эти изменения Минэкономразвития подготовит в ближайшее время.