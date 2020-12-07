Минэкономразвития планирует скорректировать механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) за счет снижения порогов входа и введения новых стимулов для бизнеса, пишет «Коммерсант» . Об этом сообщил первый замглавы ведомства Андрей Иванов на совещании у главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. Проект будет внесен в правительство в декабре, а в начале января должен поступить уже в Госдуму. Как пояснил Иванов, по предварительным оценкам, изменения позволят запустить более 50 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций порядка 1,5 трлн рублей.

Поправки расширяют действие механизма на проекты комплексного строительства, центров омниканальной торговли, ориентированных на экспорт или формирующих до 50% спроса на продукцию малого бизнеса и на ряд инфраструктурных проектов — для этого минимальный объем инвестиций уменьшается с 5 млрд до 1,5 млрд рублей. Одной из ключевых новаций считается включение в стабилизационную оговорку повышаемых с 2021 года ставок НДПИ и использование этого налога для компенсации до 50% затрат на инфраструктуру. Гарантии стабильности также станут шире — предполагается, что под СЗПК смогут попасть связанные договоры ГЧП и концессии и резидентство в ТОРах и ОЭЗ. Всего до конца года власти планировали заключить 20 соглашений на 900 млрд рублей, пока утверждено восемь проектов на 130 млрд рублей.

В первый пакет СЗПК вошло восемь мегапроектов Общий объем инвестиций по первому пакету СЗПК составит более 129 млрд рублей.

По словам экспертов, механизм СЗПК новый и еще потребует доработок на основе опыта первых проектов. Власти торопились с принятием закона для запуска инвестпроектов, но обещали скорректировать его с учетом наших инициатив — и большинство из них мы видим в поправках, отметили эксперты.

В Минэкономразвития сообщили, что важно максимально расширить возможность применения СЗПК — в идеале все крупные и значимые инвестпроекты должны иметь возможность получить поддержку, поэтому текущий пакет поправок планируется дополнить мерами поддержки для отдельных видов проектов. Эти изменения Минэкономразвития подготовит в ближайшее время.