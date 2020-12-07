На индивидуальные программы развития десяти отстающих регионов из госбюджета до 2024 года выделят по 5 млрд рублей, сообщил «Известиям» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Всего на их финансирование рассчитано 50 млрд рублей.

Мониторинг, координацию работы и методологическую поддержку по всем программам проводит Минэкономразвития. В список отстающих регионов попали Алтай, Карелия, Тыва, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Калмыкия, Курганская и Псковская области. Основная часть мероприятий программ направлена на ускорение темпов развития экономики, поддержку МСБ, стимулирование инвестиций и повышение качества жизни населения, сообщили в ведомстве.

После оценки эффективности программ их действие могут распространить и на другие субъекты с низким уровнем развития, сказали в Минстрое. После 2024-го программы планируется продлить еще на три года с финансированием также в 50 млрд рублей, добавили в ведомстве. По линии Минстроя в 2020–2022 годах из госбюджета будет выделено 5,2 млрд рублей. На эти средства планируется оказать поддержку Калмыкии, Марий Эл, Чувашии, Алтайскому краю, Курганской и Псковской областям.

Правительство утвердило программы развития девяти отстающих регионов из десяти В общей сложности субъекты Федерации получат 100 млрд рублей двумя траншами.

Минэкономразвития курирует республики Тыва, Алтай и Карелия. Также ведомство является ответственным исполнителем части мероприятий в Чувашии и Калмыкии, Алтайском крае, Псковской и Курганской областях. До конца 2020 года Минэкономразвития направит более 6,2 млрд рублей в эти регионы, рассказали в министерстве. Минпромторг курирует Республику Чувашия и Псковскую область, Минсельхоз – Республику Адыгея.

По словам экспертов, в каждом регионе есть свои болевые точки, на которые следует обращать внимание в первую очередь. Поэтому индивидуальные программы развития субъектов должны быть эффективны.