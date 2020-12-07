ЦБ рассматривает возможность предоставления гражданам отдельного пенсионного налогового вычета (ПНВ), о котором ранее просили негосударственные пенсионные фонды (НПФ), пишет «Коммерсант» . Об этом рассказали участники встречи фондов, управляющих компаний, их ассоциаций с представителями Банка России.

Сейчас взносы на негосударственное пенсионное обеспечение (НПО), а также добровольные взносы в рамках накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования включаются в социальный налоговый вычет (СНВ), максимальная сумма по которому в совокупности ограничена 120 тыс. рублей. НПФ в прошлом году просили предоставить гражданам отдельный вычет под пенсионные продукты, уровень которого, по их мнению, должен составлять до 400 тыс. рублей, то есть находиться на уровне существующего сегодня вычета для ИИС типа А. Тогда Минфин высказался против этой инициативы.

По словам советника первого зампреда ЦБ Степана Кузнецова, есть задача проработать вопрос о предоставлении ПНВ, по протоколу это надо сделать до марта 2021 года.

НПФ не согласны, что граждане не будут пользоваться ПНВ. По словам их представителей, Минфин «стоит насмерть» против ПНВ, потому что понимает: если будет отдельная налоговая пенсионная льгота, то тогда по крайней мере определенная часть людей, которые сегодня уже клиенты фондов с хорошим доходом, с удовольствием ею воспользуется.

По расчетам главы аналитической службы НПФ «Сафмар» Евгения Биезбардиса, получаемый гражданами налоговый вычет по пенсионным взносам в рамках социального налогового вычета составляет около 0,7 млрд рублей в год. Отдельный пенсионный налоговый вычет — это не только стимулирующая льгота, но и плата государства за то, что оно не может обеспечить коэффициент замещения утраченного заработка в должном объеме, считает эксперт. По его словам, прежде всего это касается среднего класса, у которого коэффициент замещения должен быть не менее 40%, а по факту составляет 15–25%. Введение ПНВ поможет привлечь свободные деньги состоятельных граждан в качестве долгосрочных внутренних инвестиций, отметил Биезбардис.