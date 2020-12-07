Чистая прибыль СберБанка по итогам 11 месяцев текущего года составила 719,1 млрд рублей. Такие данные отчетности по российским правилам бухгалтерского учета (неконсолидированные данные, РСБУ) приводятся в релизе кредитной организации.



Чистый процентный доход за 11 месяцев текущего года вырос на 14,3% относительно аналогичного периода 2019 года и составил 1,311 трлн рублей. Рост чистого процентного дохода в ноябре выше 15% в годовом выражении в банке связывают с высоким темпом кредитования и понижением регулятором ставки взноса в фонд обязательного страхования вкладов. Одновременно с этим эффект от снижения стоимости фондирования становится менее значимым при продолжающейся переоценке кредитного портфеля.



Чистый комиссионный доход увеличился на 8,4% до 454 млрд рублей в результате роста доходов от расчетных операций и эквайринга, а также доходов от операций клиентов на финансовых рынках. В ноябре чистый комиссионный доход замедлил рост на фоне общего снижения потребительской активности в связи с пандемией, уточняют в банке.

В ноябре банк заработал 78 млрд рублей, рентабельность капитала за месяц составила 20,2%, а рентабельность активов — 2,9% в годовом выражении.



«В ноябре «Сбер» сохранил высокую рентабельность капитала на уровне 20,2%, несмотря на общее замедление потребительской активности. Ежегодная акция «Сбера» «Зеленый день» привлекла более 7 млн клиентов и поддержала положительную динамику розничного кредитного портфеля и комиссионных доходов. При этом рост расходов оставался на низком уровне, составив всего 3% в годовом выражении. Важнейшим событием ноября стала презентация новой стратегии «Сбера» до 2023 года, в рамках которой мы рассказали об амбициозных целях по построению интегрированной экосистемы, включающей финансовые и нефинансовые продукты и сервисы», — комментирует финансовый директор СберБанка Александра Бурико, чьи слова приводятся в релизе кредитной организации.



Активы в ноябре увеличились за счет роста кредитов и вложений в ценные бумаги, достигнув 33,4 трлн рублей. Прирост за месяц составил 3,9% без учета валютной переоценки.



В ноябре корпоративным клиентам выдано 1,2 трлн рублей, с начала года — 11,8 трлн. Сохраняется положительная динамика корпоративного портфеля — без учета валютной переоценки за ноябрь портфель увеличился на 0,8% до 15,4 трлн рублей.



Розничный портфель банка вырос на 2,1%. За месяц выдано более 468 млрд рублей, из них более половины — ипотека.



Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле остается стабильным: 3,24% на 1 ноября и 3,23% на 1 декабря.



Объем средств клиентов без учета валютной переоценки в ноябре вырос на 1%: средства физических лиц — на 1,1%, средства юридических лиц — на 0,8%.



В ноябре банк разместил биржевые облигации объемом 18 млрд рублей сроком на три года. Ставка купона составила 5,55%. По итогам размещения общий портфель выпущенных биржевых облигаций достиг 523,5 млрд рублей.

Базовый и основной капитал в ноябре изменились незначительно и составили 3,586 трлн рублей и 3,736 трлн соответственно. В расчет базового и основного капитала не включена прибыль текущего года, что будет скорректировано по итогам годового аудита. Общий капитал за месяц вырос на 3,2% до 4,683 трлн рублей, в основном за счет чистой прибыли.